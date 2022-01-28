Türkiye Kargoyla gönderilen uyuşturucuları Onix yakaladı! Tam 2 kilo 400 gram...

Kargoyla gönderilen uyuşturucuları Onix yakaladı! Tam 2 kilo 400 gram...

Türkiye

Kargoyla gönderilen uyuşturucuları Onix yakaladı! Tam 2 kilo 400 gram...

Gaziantep'te kargo firmasının şubesinde, yurt dışına gönderilecek paketteki bebek yatağı ve yorgan kılıfı içinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

28 Ocak 2022, Cuma 14:05 Son Güncelleme:
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Kargo firmasının şubesinde, eğitimli köpek 'Onix' ile kontrol çalışması yaptı.



Köpeğin tepki verdiği paketi açan polisler, yurt dışına gönderilecek bebek yatağı ve yorgan kılıfının içine gizlenen 2 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. 

Uyuşturucuya el koyan ekipler, kimliği tespit edilen kargo göndericisini de gözaltına aldı.

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