Karı-koca otobüs şoförü

Düzce Belediyesi halk otobüsünde şoförlük yapan Ahmet Duman ile evli olan Neziha Duman, eşine çalışmak istediğini ve otobüs şoförü olmak istediğini söyledi. Eşi ilk başlarda belli kaygılar çerçevesinde eşinin şoförlük yapmasını istemedi. Ancak geçen süre içerisinde Ahmet Duman, eşinin iyi bir şoför olduğunu gördü ve ona destek olmaya başladı. Neziha Duman, 2 yıldır belediye halk otobüsünde şoförlük yapıyor.

Neziha Duman mesleğini çok sevdiğini belirterek, "38 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. 20 yıllık evliyim. Babam da otobüs şoförüydü. Büyüyünce babamın mesleğini yürüteceğim diyerek hayaller kuruyordum. Eşim ilk zamanlar 'Kaza yaparsın, can taşıyorsun' diye karşı çıktı. Ama 'Ben bu işi yapacağım' dedim. 'Kadınların gücünü göstereceğim' dedim ve yapmaya devam ediyorum. Kendime güveniyorum, can taşıyorum, mesleğimi severek yapıyorum. Tepkiler çok güzel. Kadınların yapamayacağı bir iş yoktur" dedi.

'İYİ BİR ANNE, İYİ BİR ŞOFÖR'

Ahmet Duman ise, "Devamlı trafiktesiniz, sonuçta insan taşıyorsunuz can taşıyorsunuz. Kaygılarım vardı ama kaygılarım boşa çıktı. Eşime teşekkür ediyorum, mesleğini en iyi şekilde yapıyor. İyi bir anne, iyi bir şoför. Bazı durumlarda biz de evde kalabiliyoruz. Bu sebeple ev işinde bize de sorumluluklar düştü. Bu ara yumurta kırmayı, menemen yapmayı öğrendik. Çocukların okul dönüşü oluyor. Eşim işte ben evde oluyorum. Bizim de destek ve yardımcı olmamız gerektiğini anladık. Ne kadar hanımlar erkek işi yapıyorsa, biz de erkeklerin hanım işlerini yapabileceğini göstermiş olduk. Şoför arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Erkeklerin bir arada bulunduğu ortamda bir hanım geldiği için daha saygılılar. Gerçekten hanımların olduğu yerlerde seviye ve saygı artıyor. Ekmek parası cinsiyet ayırt etmiyor" diye konuştu.