Karı kocanın korkunç sonu! Bakkal önünde infaz!

İzmir'in Selçuk ilçesinde bakkal işleten çift, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü

06 Aralık 2018, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Karı kocanın korkunç sonu! Bakkal önünde infaz!

Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Özkan çifti, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

İki kız çocuk sahibi oldukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedenleri, Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Herhangi bir soygunun olmadığı iş yerinde, saldırının kimler tarafından yapıldığının belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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