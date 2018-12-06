Karı kocanın korkunç sonu! Bakkal önünde infaz!
İzmir'in Selçuk ilçesinde bakkal işleten çift, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü
Olay, dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Özkan çifti, olay yerinde hayatlarını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLADI
İki kız çocuk sahibi oldukları öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedenleri, Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Herhangi bir soygunun olmadığı iş yerinde, saldırının kimler tarafından yapıldığının belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.