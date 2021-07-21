KARİDES FAYDALARI NELERDİR?

Zengin bir içeriğe sahip olmasının yanı sıra karides bu konuda oldukça önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle insan sağlığı açısından pek çok hastalığa karşı ve vücut direnci noktasında oldukça önemlidir.

Beyin fonksiyonlarının düzenli olarak gelişmesini sağlar.

Aynı zamanda beyin fonksiyonlarının sağlıklı biçimde çalışmasına olanak verir.

Kan hücrelerinin gelişimini destekler.

Pek çok önemli vitamin ve mineral kaynağıdır.

Düşük kalorili önemli protein kaynağı olarak öne çıkar.

Diş ve diş eti rahatsızlıklarına karşı antienflamatuar etkisi olduğu bilinir.

Kanser ve benzeri ciddi rahatsızlıklara karşı önemli bir koruma sağlar.

Kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi konusunda güçlü bir kalsiyum etkisi yaratır.

Yukarıda verildiği gibi birçok farklı faydası ile beraber vücut direncini önemli oranda artıran bir besin kaynağıdır. Bu sebepten dolayı mutlaka düzenli olarak ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gereken deniz ürünleri içerisinde yer almaktadır.

KARİDES NE İŞE YARAR?

Karides bölgesinde çok önemli besin kaynaklarını içermektedir. Özellikle başta omega-3 yağ asitleri olmak üzere, Aynı zamanda EPA ve DHA açısından da oldukça zengindir. Diğer yandan niasin ve E ile B12 vitamini noktasında da önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Mineral bakımından ise iyot, çinko, fosfor gibi çok önemli kaynaklara sahip olduğunu söylemek mümkün. O yüzden bu yönleri ile beraber insan sağlığı açısından çok önemli bir yeri vardır. Kan hücrelerinin gelişimi, kanseri önleyici etkisi, diş ve kemik sağlığını koruması ile bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki sağlamaktadır.

KARİDES NE ZAMAN YENİR?

Özellikle mayıs ayı deniz ürünleri açısından zengin bir dönem olarak öne çıkar. O yüzden bu ay çerçevesinde birçok farklı deniz ürünü ile beraber, aynı zamanda karides tüketilebilir. Zira bu dönem bazı şekilde tüketilebilecek en değerli besin kaynakları içerisinde geliyor. Avlandığı andan itibaren tüketilmesi, aynı zamanda içeriğindeki zengin besin kaynaklarını daha etkili bir şekilde elde etme olanağı sağlar. Tüketim noktasında ise haftada ortalama en az bir defa tüketmek önemlidir. Sonuçta karides ile beraber tüketilen bütün farklı deniz ürünleri oldukça önemli vitamin ve mineral yapısına sahiptir.

KARİDES NASIL YENİR?

En çok merak edilen konular içerisinde karidesin nasıl tüketilmesi gerektiği geliyor. Böylesi sağlıklı ve lezzetli besin kaynağı tüketmek isteyen birçok kişi, bu konuda internet üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. Bu konuda karides birçok değişik pişirilme yöntemine sahiptir. Örneğin haşlaması yapılabilir, tereyağı kullanmak suretiyle kavur olabilir ya da baharat kullanmak suretiyle domates ile beraber ızgarası yapılabilir. Diğer yandan oldukça yaygın bir şekilde çorbası da yapılan bir yiyecek olarak öne çıkıyor. Elbette bir sos olarak da yine karides sofralarda mutlaka yerini almaktadır.

KARİDESİN ZARARLARI VAR MI?

Karidesin direkt olarak vücuda önemli bir zararı olmadığını ifade etmek mümkün. Ancak yağlı bir yiyecek olması sebebiyle, aşırı şekilde tüketilmesi ile beraber kalp ve damar konusunda sorun yaratabilir. Tabii kolesterol problemi de ortaya çıkarabileceği için, mutlaka dengeli şekilde tüketmek büyük bir öneme sahiptir.

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