Meksika mutfağının en popüler yiyeceklerinden olan taco, karidesli taco tarifi ile enfes oluyor. Peki, karidesli taco nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karidesli taco tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KARİDESLİ TACO TARİFİ

Karidesli taco malzemeler

5 adet tortilla ekmeği

Yarım kilo taze karides (ayıklanmış)

1 adet domates

1 adet jalapeno biberi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı toz paprika

1 çay kaşığı acı toz paprika

1 adet misket limon

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

KARİDESLİ TACO YAPILIŞI

Öncelikle bir kabın içerisine temizlenmiş karides, toz kaprika, acı kaprika, karabiber ve tuzu ekleyin. Karidesleri baharatlarla harmanlayın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Bir tavanın içerisine tereyağı ekleyin ve yağı kızdırın. Jalapeno biberini doğrayıp zeytinyağı ile karıştırın. Domatesleri küp küp doğrayın ve maydanozları ince bir şekilde kıyın. Kızan tereyağının içerisine biber, domates ve maydanozu ekleyerek kavurun. Üzerine misket limon sıkın. Farklı bir tavada karidesleri yüksek ateşte 3-4 dakika boyunca pişirin. Isıttığınız tortilla ekmeklerinin içerisine biberli karışımı ve karidesleri ekleyin. Misket limon ile birlikte servis edin.



