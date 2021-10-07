Karidesli taco nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim karidesli taco tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de yarışmacılar karidesli taco tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise karidesli taco tarifi araştırıyor. Peki, karidesli taco nasıl yapılır? Deniz ürünleri sevenlerin bayılarak yiyeceği karidesli taco tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
07 Ekim 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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Meksika mutfağının en popüler yiyeceklerinden olan taco, karidesli taco tarifi ile enfes oluyor. Peki, karidesli taco nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karidesli taco tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
KARİDESLİ TACO TARİFİ
Karidesli taco malzemeler
- 5 adet tortilla ekmeği
- Yarım kilo taze karides (ayıklanmış)
- 1 adet domates
- 1 adet jalapeno biberi
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 tatlı kaşığı toz paprika
- 1 çay kaşığı acı toz paprika
- 1 adet misket limon
- 1 tutam maydanoz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Öncelikle bir kabın içerisine temizlenmiş karides, toz kaprika, acı kaprika, karabiber ve tuzu ekleyin. Karidesleri baharatlarla harmanlayın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Bir tavanın içerisine tereyağı ekleyin ve yağı kızdırın. Jalapeno biberini doğrayıp zeytinyağı ile karıştırın. Domatesleri küp küp doğrayın ve maydanozları ince bir şekilde kıyın. Kızan tereyağının içerisine biber, domates ve maydanozu ekleyerek kavurun. Üzerine misket limon sıkın. Farklı bir tavada karidesleri yüksek ateşte 3-4 dakika boyunca pişirin. Isıttığınız tortilla ekmeklerinin içerisine biberli karışımı ve karidesleri ekleyin. Misket limon ile birlikte servis edin.