Yemek Karidesli taco nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim karidesli taco tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Karidesli taco nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim karidesli taco tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Karidesli taco nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim karidesli taco tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Karidesli taco nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim karidesli taco tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de yarışmacılar karidesli taco tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise karidesli taco tarifi araştırıyor. Peki, karidesli taco nasıl yapılır? Deniz ürünleri sevenlerin bayılarak yiyeceği karidesli taco tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

07 Ekim 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meksika mutfağının en popüler yiyeceklerinden olan taco, karidesli taco tarifi ile enfes oluyor. Peki, karidesli taco nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karidesli taco tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KARİDESLİ TACO TARİFİ

Karidesli taco malzemeler

  • 5 adet tortilla ekmeği
  • Yarım kilo taze karides (ayıklanmış)
  • 1 adet domates
  • 1 adet jalapeno biberi
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 tatlı kaşığı toz paprika
  • 1 çay kaşığı acı toz paprika
  • 1 adet misket limon
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

KARİDESLİ TACO YAPILIŞI

Öncelikle bir kabın içerisine temizlenmiş karides, toz kaprika, acı kaprika, karabiber ve tuzu ekleyin. Karidesleri baharatlarla harmanlayın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Bir tavanın içerisine tereyağı ekleyin ve yağı kızdırın. Jalapeno biberini doğrayıp zeytinyağı ile karıştırın. Domatesleri küp küp doğrayın ve maydanozları ince bir şekilde kıyın. Kızan tereyağının içerisine biber, domates ve maydanozu ekleyerek kavurun. Üzerine misket limon sıkın. Farklı bir tavada karidesleri yüksek ateşte 3-4 dakika boyunca pişirin. Isıttığınız tortilla ekmeklerinin içerisine biberli karışımı ve karidesleri ekleyin. Misket limon ile birlikte servis edin. 

İlgili Haberler
Kayseri mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim Kayseri mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıSosyete mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim sosyete mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Fas'ın Hollywood ünlüsü: Kazablanka
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Hamsiye 'Tayfa' dedik
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (07 Ekim 2021)