Karikatür sanatçısı soluğu mahkemede aldı! Emsal karar!

Türkiye’de 3 milyon üyesi bulunan internet sitesinin sahibi M.A. hakkında, sitenin forum bölümünde kullanıcılarca karikatürlerinin paylaşılması üzerine suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda M.A.’nın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu kapsamında suç işlediği iddia edildi. Eseri paylaşma hakkının sadece karikatürün sahibinde olduğu ifade edilen şikayet sonucunda, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nce emsal bir karar verildi. M.A. hakkında beraat kararı veren mahkemece yapılan değerlendirmede, M.A.’nın yer sağlayıcı konumda olduğu, davaya konu karikatürlerin üyelerce yüklendiğinin altı çizildi.

Karar gerekçesinde, M.A.’nın yer sağlayıcı konumunda olduğu, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmadığı, ancak haberdar edilmesi halinde, hukuka aykırı içeriği yayından çıkarma yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Milliyet’e konuşan M.A.’nın Ankara’da bulunan avukatı Veli Taş, “Birçok kişi Instagram, Facebook, Twitter ve benzeri internet siteleri ve uygulamaları aracılığı ile her gün binlerce karikatür, resim, şarkı ve benzeri şeyleri paylaşıyor. Kanun düzenlemesine doğrudan bakıldığında, gerçekten binlerce insan tarafından suç işlendiği düşünülebilir. Ancak bu konu soyut ve yoruma açık” dedi.



