Karim Benzema hacamat yaptırdı

31 yaşındaki yıldız oyuncu Benzema, kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına “iyileşme” notunu düştü.

İspanyol devi Real Madrid’in başarı oyuncusu Karim Benzema Türkiye'de de sıkça uygulanan alternatif tıpta kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

Benzema, tedavi sırasından bir kareyi de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Hacamat nedir, faydaları nelerdir?

‘Kupa terapisi’ yani geleneksel adıyla ‘hacamat’, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da 3 bin yıldır tıbbi tedavilerde kullanılan bir metod. Uzmanlar tarafından önerilen ve hastalıklara karşı bağışıklık kazandırdığı bilinen hacamat, hastanelerde de yapılabiliyor. Koruyucu sağlık yöntemi olarak yılda 1 veya mevsim geçişlerinde kupa terapisi yani hacamat yaptırılabilir.

Hacamat (kupa terapisi) nedir?

Kupa terapisi yani hacamat, insanlık tarihi boyunca birçok sosyal ve bilimsel gelişmeye rağmen varlığını sürdürdü. Bu tedavi yöntemi, dünyanın beş kıtasında çeşitli kültürler tarafından uygulandı. Hastalıktan kurtulma veya sağlığı koruma amacıyla ölü hücre ve atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanı alma işlemine hacamat denir.

DHA