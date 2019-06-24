Karim Hafez bir sezon daha Kasımpaşa'da

Karim Hafez bir sezon daha Kasımpaşa'da Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, tekrar kiraladığı Mısırlı sol kanat oyuncusu Karim Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı