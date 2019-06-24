Karim Hafez bir sezon daha Kasımpaşa'da
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, tekrar kiraladığı Mısırlı sol kanat oyuncusu Karim Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Karim Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan Hafez, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta forma giydi.
AA