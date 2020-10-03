Anne adaylarında rahim genişlemeye başlar. Genişlemeyle birlikte iç organlar ve bağırsak üzerinde baskı oluşur. Bu baskıya bağlı olarak anne adaylarında karın, kasık ve bel bölgesinde ağrılar yaşanır.

Gebelik sürecinin başladığına dair bir fikriniz yoksa, yani hamile olduğunuzu bilmiyorsanız her karın ağrısının gebelik belirtisi olmayacağını da belirtelim. Gebelik belirtileri arasında olan karın ve kasık ağrıları rahim genişlemesi başladığında ortaya çıkar. Normal ağrı dışında gebelik döneminde karın ve kasık ağrısıyla birlikte karın bölgesinde batma hissi de yaşanır. Bazen karın ağrısı adet ağrısı olarak da ortaya çıkabilir.

Karın ağrısı hamilelik belirtisi midir?

Gebelik döneminde anne adayların belli aralıklarla kasık ve karın bölgesinde ağrılar yaşarlar. Karın ağrısı bir gebelik belirtisidir. Ancak her karın ağrısını gebelik belirtisi olarak algılamak çok yanlış bir tutum olacaktır. Gebelik belirtisi olarak ortaya çıkan karın ağrısı karın bölgesinin üst bölümünden başlar ve kasıklarda daha yoğun olarak ortaya çıkan bir ağrıdır. Embriyonun oluşması aşamasında rahim bölgesinde kendine bir yer edinmesi gerekir. Buna bağlı olarak yer edinme süreci boyunca anne adayının karnında baskı olacağı için karın ağrıları yaşanabilir. Bu ağrılar hafifi ya da aralıklı sızlama şeklinde ortaya çıkabilir. Bu süreç embriyonun rahme tutunma zaman diliminde görülen şikayetlerdir.

Gebelik döneminde sindirim sisteminde yaşanan sorunlar da karın ağrısı yapabilir. Bebek anne adayının karnında hareket etmeye başladığı anda aralıklı olarak karın ağrısı şikâyetiniz olabilir. Bu süreç bağırsak hareketleriniz üzerinde de etkilidir. Doğru beslenme adımları ile bağırsaklarınızı rahatlatarak bu şikayetleri azaltabilirsiniz. Ancak karın ağrısı şikâyetiniz varsa diğer gebelik belirtilerini de gözlemeniz gerekir. Bazı anne adaylarında gebelik belirtisi olan karın ağrısı şiddetli olurken bazı kişilerde de hissi düşük olabilir ya da hiç ortaya çıkmayabilir.







