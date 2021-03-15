Karın ağrısı şikayeti olan 12 yaşındaki Ada hayatını kaybetti
Rize'de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye götürülen 12 yaşındaki Ada İslam hayatını kaybetti. Kızın hayatını kaybetme sebebi ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.
15 Mart 2021, Pazartesi 15:55 Son Güncelleme:
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Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ada İslam, cumartesi günü karın ağrısı şikayeti ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede durumu ağırlaşan küçük kız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ada’nın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.
Bu arada Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, küçük kızın ölümü ile ilgili, "Ailesine, akrabaları ile eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.
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