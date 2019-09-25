Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 6 santimetre kılçık çıktı

İbrahim Yavuz (65) şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi.Yavuz’un yaklaşık 2 saat süren ameliyatı sonunda ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, yaklaşık 6 santim uzunluğundaki kılçık çıkarıldı.NE ZAMAN YEDİĞİNİ HATIRLAMADIBağırsak delinmesine neden olan sazan balığını ne zaman yediğini hatırlamadığını söyleyen Yavuz, balık yerken bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi.Yabancı cisimlerin kaza sonucu yutulmasının sık rastlanılan bir olay olduğunu belirten Doktor Selçuk Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada, kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden, kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor." dedi.HAYATİ TEHLİKELERE YOL AÇABİLİRKılçık ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini hatta hayati tehlikelere yol açabileceğini belirten Tıraş, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.