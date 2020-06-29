Karın ağrısıyla hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karaman'da yaşanan ilginç olayda karın ağrısıyla Afganistan uyruklu gencin röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulduğu belirlenen şişe ameliyatla çıkarıldı.
29 Haziran 2020, Pazartesi 12:41 Son Güncelleme:
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Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Açıklama yapmadı
A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.