6 aydır karın şişkinliği ve kilo sorunu yaşayan 49 yaşındaki Dürdane Tosun Ankara’da özel bir hastaneye başvurdu. Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek’e başvuran Dürdane Tosun’un ultrason görüntülerinde sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm’lik dev bir kitle tespit edildi.

Daha önce Dürdane Tosun çeşitli nedenlerle karnından 5 defa ameliyat olmuş rahim dokusu da daha önceki yıllarda alınmıştı. Muayeneler sonrasında tespit edilen 6.8 kilogramlık dev kitle için Dürdane Tosun ameliyat edildi.

Yumurtalıkta yaklaşık 40 cm’lik bir kitle görüldü

Doç. Dr. Yavuz Şimşek: “Ultrasonda sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm’lik dev bir kitle gördük. Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık.” dedi.

Kitle hastaya zarar vermeden alındı

Operasyon öncesi hazırlıklar tamamlanarak Dürdane Tosun Ankara da özel bir hastanede ameliyata alındı. Bu ameliyatla kitleyi alan Doç. Dr. Şimşek, “Kitleyi yapıştığı çevre dokulardan nazikçe ayırdık. Patlatmadan ve çevresindeki organlara zarar vermeden çıkarttık.” dedi. Doç. Dr. Şimşek Dürdane Tosun’dan alınan kitlenin 6.8 kg ağırlığında ve 45 cm boyutunda olduğunu belirtti.

Betül Meral SARIİZ /Posta.com.tr



