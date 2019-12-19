Karın tadını çıkaran yine Harry Kane oldu

Tottenham'da keyifler yerinde. Takımda öyle bir hava var ki Jose Mourinho'nun soyunma odasına girip Arka Sokaklar'daki Rıza Baba tavrıyla "Oo bakıyorum keyifler yerinde" demesi bile mümkün.

Hafta sonu Chelsea ile kritik bir maça çıkacak olan Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane, dev maç öncesi karın tadını çıkardı.

İngiltere'de klasik bir yılbaşı havası yaşanıyor ve yerler beyaza büründü. Harry Kane de bunu fırsat bildi veevinin balkonundan yarı çıplak halde önce karlara, sonra havuza atladığı bir videoyu Instagram'dan paylaştı.

Videoyu "Yeni bir yenilenme tekniği" notuyla paylaşan Kane, Pazar günü içeride oynayacakları Chelsea maçına bu şekilde hazırlanıyor.

Tottenham 26 puanla 5., Chelsea ise 29 puanla 4. sırada bulunuyor.