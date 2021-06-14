Karın yağlarını yakan 12 besin

Göbek yağları çok çabuk alınan ancak zor verilen yağlardır. Göbek bölgemizdeki yağları eritmek için iyi bir diyetin yanı sıra sıkı bir egzersize de ihtiyacımız var. Bazı gıdalar karın yağlarını yakma konusunda inanılmaz bir performans gösterebiliyor. Göbek yağlarınızdan çabucak kurtulmak istiyorsanız, şimdi bahsedeceğimiz besinleri günlük diyetinize eklemenizde fayda var. İşte karın yağlarını yakan ve göbek eriten besinler...

1- KIRMIZI BİBER

Kırmızı acı biberin göbek yağlarını eritmede büyük bir etkisi var. C vitamini ve antioksidan kaynağı olan kırmızı biber, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırıyor.

2- SÜT ÜRÜNLERİ

Protein bakımından son derece zengin olan süt ürünleri, sağlığı korurken kas yapmayı kolaylaştırır ve zayıflamanızı sağlar. Ancak süt ürünlerinin yağsız olanlarını tercih etmelisiniz.

3- ZEYTİNYAĞI

Her derde deva zeytinyağı doğru oranda tüketildiğinde birçok hastalığa iyi gelir. Kilo verme serüveninizin de en iyi yardımcısıdır.

4- KİNOA

Lif açısından zengin olan kinoa, bağırsakları hareketlendirir ve karın şişliğini giderir.

5- FASULYE

Taze, kuru, horoz, barbunya, börülce, soya fasulyesi, maş fasulyesi gibi birçok türü olan fasulye, yap yakımını hızlandırır ve enerji verir.

6- YUMURTA

Uzun süre tok kalmamızı sağlayan yumurta güçlü bir protein kaynağıdır. Sabahları yumurta tüketmeniz gün içinde daha az kalori almanızı sağlayacaktır.

7- KURUYEMİŞLER

Badem, ceviz ve fındık gibi yağlı kuruyemişler, tuzsuz olması koşuluyla göbek yağlarını eritmeyi sağlayabilir. Açlık hissini azaltan ve vitamin bakımından zengin olan bu kuruyemişler ayrıca kas yapmayı da sağlar.

8- YULAF

Enerji veren ve uzun süre tok tutan bir besin olan yulaf, mide ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler, yağ yaktırır.

9- YEŞİL SEBZELER

Yeşil sebzelerin yaşlanmayı geciktirme etkisi var. Elbette yağ yakımında da son derece iyiler.

10- YEŞİL ÇAY

Egzersizle birlikte yeşil çay tüketmeniz hızla kilo kaybetmenizi sağlayacaktır. Yeşil çay özellikle bel bölgesinde yağlar üzerinde çalışır.

11- ANANAS

C vitamini kaynağı ananas lif deposudur. Vücuttan ödem atılmasına yardımcı olur.

12- YAĞSIZ ETLER

Protein açısından zengin olan yağsız etler, kas yapmayı kolaylaştırır. Balık, hindi ve tavuk diyet dostu etler arasındadır.







