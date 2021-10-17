Isparta'da, yaklaşık 3 yıl önce, 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırınca 50 yıllık eşi Dudu Duvar'ın (65) küsüp 3 yıldır konuşmadığı Mehmet Duvar (71), iki hafta önce de 'Sizi dolandıranların izini sürüyoruz' yalanına inanıp krediyle çektiği 15 bin lirayı da dolandırıcılara gönderdi. 3 yıldır aynı binanın ayrı katlarında yaşayan Duvar çiftinin 4 çocuğu da tedbiren, babalarının 3'üncü kez kandırılmaması için cep telefonu ile otomobilinin anahtarını aldı. Mehmet Duvar, yaptığı açıklamada, yaşadığı şoktan hala kurtulamadığını, ikinci defa dolandırıldığını için üzgün olduğunu anlattı. Duvar, "Efsunlanmış gibi ne dedilerse yaptım" diye konuştu.









TOPRAK KAP GETİRİP SAKLAMASINI İSTEDİLER

Aksu ilçesinde eşiyle yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı, 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk servete ortak edeceklerini söyleyip, ağzı kapalı ve içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu öne sürerek toprak kap getirip, saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

SERVET HAYALİ ADLİYEDE BİTTİ

Şehir dışına giden 2 şüphelinin aralıklarla istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.

50 YILLIK EŞİ KÜSTÜ

Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.







