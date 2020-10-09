Hafif ve lezzetli bir tatlı istiyorsanız karışık meyveli milföy pasta tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için karışık meyveli milföy pasta tarifi arıyor ya da karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Karışık meyveli milföy pasta yapılışı için haberimize bir göz atın.

Karışık meyveli milföy pasta tarifi

Karışık meyveli milföy pasta malzemeleri

6 adet dikdörtgen milföy

Karışık mevsim meyveleri

Kreması için

2 su bardağı süt

2 su bardağı krema

2 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından iki parmak eksik un

Çeyrek su bardağı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

2 su bardağı labne – 375 gram

Üzeri için

Pudra şekeri

Karışık meyveli milföy pasta yapılışı

Gelinim Mutfakta yarışmasının son gününde gelinlerden tatlı yapmaları istenildi. Karışık meyveli milföy pasta yapan gelinlerini bularak 5 puan vermek için kayınvalideler kıyasıya mücadele etti. Karışık meyveli milföy pasta yapımı oldukça kolay aşamalardan oluşan bir tatlıdır. İlk adımda süt ve krema tencereye alınarak ısıtılır. Karıştırma kabının içerisine toz şeker ve yumurta sarıları konularak çırpılır. Karışım kum kıvamına gelince un ve nişasta ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Ardından ılık sütlü krema karışımı ile yumurtalı karışım sürekli çırpılarak harmanlanır. Karışım tencereye alınır ve kısık ateşte sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamı alması sağlanır. Muhallebi kıvamına gelen karışım vanilya ve tereyağ eklenir. Son adımda ise hafif soğumaya bırakılır. Muhallebi ılık bir dereceye gelince labne eklenir ve karıştırılır. Pastacı kreması hazır olunca üzeri streç filmle kaplanır ve soğuması için dinlendirilir. Milföyler dondurucudan çıkartılır ve ısınması için tezgaha bırakılır. Hafif yumuşayan milföylerden iki tanesi birbirine yapıştırılır. Fırın tepsinin tabanına fırın kağıdı yayılır ve milföy hamurları dizilir. Başka bir fırın tepsini üzerine kapatılır ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca pişirilir. Mevsim meyveleri küçük küpler halinde doğranır. Ardından krema ve meyveler karıştırılır. Fırından çıkan milföyler soğuduktan sonra alt katına hazırlanan meyveli pastacı kreması yayılır ve üzerine bir milföy katı daha eklenir. Pudra şekeri serpilerek servis edilir.



