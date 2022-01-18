Ankara'da ayrı yaşadığı eşi Aslı K.'yi eterle bayıltıp karnından bıçaklayan, 14 tansiyon hapı içirip ağzını poşetle kapatarak ölmesini bekleyen Soner K.'nin, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda yargılanmasına devam edildi. Telefonları incelenen Soner K.'nin internet arama motorunda, 'kurusıkı tabancanın ucundaki turuncu nasıl çıkar?' araması yaptığı ortaya çıktı.

"BAĞIRIRSAN SENİ GEBERTİRİM"

Olay, geçen 15 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı Soner K. ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K. (40), sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., ağzını elleriyle kapadığı eşini eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K. (47), eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek, tehdit etti.

BAŞINI GÖĞSÜNE DAYAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Evin salonunda akşama kadar konuştuğu eşine protokol imzalatan Soner K., bir ara Aslı K.'den su istedi. Mutfağa giden Aslı K.'nin arkasından giden Soner K., üzerinde eter bulunan bezi, eşinin ağzına ve burnuna bastırdı. Direnen Aslı K.'yi itekleyerek yatak odasına götüren Soner K., burada eşinin başını göğsüne dayayıp, özür diledi. Bu sırada elindeki bıçağı eşinin karnına saplayan Soner K., yarasına tampon yapmak isteyen Aslı K.'ye engel oldu.

Eşine 'Ölümümden kendim sorumluyum' notu yazdırıp imzalatan Soner K., Aslı K.'ye ayrıca 14 tansiyon hapı içirdi. Eşinin yaşadığını görünce poşetle ağzını ve burnunu kapatıp başında bekleyen Soner K., sabah öldüğünü düşünüp evden ayrıldı.

Saat 09.30'da kendine gelen Aslı K., telefonla komşusunu arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Aslı K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, yakalanan Soner K. tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılması istendi.

'KURUSIKI TABANCADA TURUNCU NASIL ÇIKAR?' ARAMASI

Soner K.'nın yargılanmasına Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ömür boyu hapsi istenen Soner K., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada sanığın olay günü üzerinde bulunan iki telefonun bilirkişi inceleme tutanağı okundu. Raporda, inceleme konusu telefonun 'aranan öğeler' verilerinin içeriğinde, iki kez 'kurusıkı tabancanın ucundaki turuncu nasıl çıkar' ve iki kez de 'kurusıkı tabanca' şeklinde arama motorunda arama yapıldığı ifade edildi. Sanık avukatı raporda aleyhte olan hususları kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

KURUSIKI TABANCALARDAKİ TURUNCU BOYA NEDİR?

Silahların uçlarında kurusıkı olduklarını belli eden turuncu boya vardır. Bu boyaları silmek ve insanların üzerinde taşıması yasaktır. Kayıt belgesi olmadan taşımak da yasaktır. Kurusıkı tabanca çok yakın mesafeden, örneğin 10-20 santimetre mesafesinden atış yapılırsa cilde zarar verir. Silahtan çıkan barut gazından dolayı ciltte yakma oluşur.







