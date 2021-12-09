Türkiye Karısını 230 kilometre takip edip bıçakladı! Yakınının sözleri pes dedirtti!

Karısını 230 kilometre takip edip bıçakladı! Yakınının sözleri pes dedirtti!

Türkiye

Karısını 230 kilometre takip edip bıçakladı! Yakınının sözleri pes dedirtti!

Konya'da yaşayan Tunahan M. birkaç kez evi terk eden ve sonra geri dönen karısını Antalya Side'de sokak ortasında ağır yaraladı. Zanlının yakınının 'Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları' sözleri ise pes dedirtti.

09 Aralık 2021, Perşembe 15:12 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Konya’da ikamet eden Tunahan M., evi terk eden eşi Nuran M.’yi takip ederek Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi. Karısını Side Bulvarı’nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., bir anda karşılarına çıkarak elindeki bıçağı eşine saplamaya başladı. Kaçan eşinin yanındaki kişinin arkasından koşan Tunahan M., kaçan kişiyi yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Nuran M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Nuran M., kaldırıldığı hastaneden Antalya’ya sevk edildi.

"ERKEK HAKLARI ÇIKARILSIN"

Jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan Tunahan M. getirildiği Manavgat Adliyesinde savcıya ifade verirken, adliye önündeki bir yakını “Hep kadınlar düşünülüyor. Kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor. Kadın hakları, kadın hakları, bir de erkek hakları çıksın. Erkek haklarını da çıkarsınlar” dedi.

İKİ KEZ EVİ TERK ETMİŞ

2 Kasım tarihinde kimseye Haber vermeden evden ayrılan Nuran M. hakkında ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu ve 3 Kasım'da İstanbul'da bulunarak ifadesi alındıktan sonra kendi rızası ile eve döndüğü öğrenildi. 30 Kasım'da kimseye haber vermeden yine evden ayrılan kadının ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu, 1 Aralık tarihinde Manavgat'ta polisin sorumluluk bölgesinde bulunan Nuran M.'nin ifadesinin alındığı belirlendi.

İHA

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