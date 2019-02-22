Karısını almaya gittiği evde kaynanasına dehşeti yaşattı

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre Y.Y., geçimsizlik nedeniyle bir süre önce baba evine dönen eşini almaya gitti.

Burada çıkan tartışmada sinirlenen Y.Y., av tüfeğiyle kayınvalidesi Halime Akboğa'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağından yaralanan Halime Akboğa, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Y.Y. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.



