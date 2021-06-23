Karısını boğarak öldüren sanık savunma yaptı: Yatmaya bile gelmiyordu

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ünal Özcan ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Sonbahar Özcan’ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Savunma yapan sanık Ünal Özcan, eşini sevdiğini ancak ihanete uğradığını iddia ederek, "Hiçbir eş, hiçbir baba benim bulunduğum durumda olmak istemez. Aşçıydım. Ekmeğimi kazanıyordum. Bir ara Mısır’a çalışmaya gittim. Döndüğümde eşim aynı değildi. Çok değişmişti. Ev işleri ve çocuklarla ilgilenmiyordu. Elinde sürekli telefon vardı. İnternette bir programda şarkı söylüyordu. Ben de ilk başlarda bir şey demiyordum. Yatmaya bile gelmiyordu." ifadelerini kullandı.

"Kayınvalideme anlattım"

Babalar gününde eşinin telefonundan aile bireylerini ararken cinsel içerikli bir mesaj gördüğünü belirten Özcan, mesajdan haberi olmadığını söyleyen eşiyle tartıştıklarını anlattı. Evliliğinde eşine hiç şiddet uygulamadığını, kötü bir söz söylemediğini savunan Özcan, şöyle devam etti: "Bu olaylardan 15 gün sonra sucuyu aramak için eşimin telefonunu aldığında Instagram’dan bir mesaj gördüm. Kayınvalideme anlattım. Eşime mesajları gördüğümü söyledim. ’Özür dilerim, affet bir daha olmaz.’ dedi.

Daha sonra da eşimin telefonuna baktığımda mesajlar gördüm. Son olarak yengemi arayıp olayları anlattım, mesajları gösterdim. Eşime sorduğumda sustu, konuşmadı. Herkese söylediğim için bana kızdı. Ben de erkeklik gururuma yediremedim, hafif boğazını sıktım. Sonrasında kendi kendime ’Ne yapıyorsun sen.’ dedim. Eşime kolonya ve su verdim. Bu olaylardan sonra eşim akrabalarına boşanacağını söyledi. Ailesi araya girerek bizi barıştırdığı.

19 Temmuz’da yine eşime gelen mesajı gördüm. ’Bu iş bitmedi mi?’ diye sordum. Bana ’Git başımdan, seni sevmiyorum, ben aşık oldum.’ dedi. O anda kendimi kaybetmişim, boğazını sıkmışım. O sırada koridora gittim. Eşimin gözleri açıktı ve ayağa kalktı. Eşimin yanına tekrar gittim ve hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım. Çok pişmanım." Sanığın öldürme anını anlatırken izleyici koltuğunda oturan maktul Sonbahar Özcan’ın ailesi ağladı. Mahkeme, maktulün telefondaki mesajlarla ilgili bilirkişi raporu alınmasına ve sanığın tutukluluk haline devam kararı verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 yıldır evli olan Sonbahar Özcan ile sanık Ünal Özcan’ın iki çocukları bulunduğu belirtilerek, sosyal medyayı aktif kullanan maktulün mesajlarını gören eşiyle tartışma yaşadığı anlatılıyor. Ailesinin yanına giden Sonbahar Özcan’ın yakınlarının araya girmesi üzerine evlerine geri döndüğü aktarılan iddianamede, 19 Temmuz 2020’de sanık Ünal Özcan’ın yine sosyal medya üzerinden gelen bir mesaj nedeniyle tartıştığı eşinin boğazını sıkıp boğarak öldürdüğü, daha sonra durumu yakınlarına haber verdiği kaydediliyor.

İddianamede, "Sanığın eşi olan maktulü sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlığın etkisiyle boğarak kasten öldürdüğü anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilerek, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA