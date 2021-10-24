Türkiye Karısını döven kocaya sokak ortasında meydan dayağı! 'Aile meselesi karışmayın'

Karısını döven kocaya sokak ortasında meydan dayağı! 'Aile meselesi karışmayın'

Türkiye

Karısını döven kocaya sokak ortasında meydan dayağı! 'Aile meselesi karışmayın'

İstanbul Avcılar'da kocası tarafından şiddet gören kadının ağabeyleri, kız kardeşlerinin kocasını sokak ortasında dövdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi ancak işe yaramadı.

24 Ekim 2021, Pazar 09:30 Son Güncelleme:
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Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine Haber verdi. Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü.



Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şiyayetçi olmadığı öğrenildi.

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