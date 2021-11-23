Türkiye Karısını döverek öldürdü! Kızlarına 'dükkana gelin anneniz kötü durumda' dedi

Karısını döverek öldürdü! Kızlarına 'dükkana gelin anneniz kötü durumda' dedi

Türkiye

Karısını döverek öldürdü! Kızlarına 'dükkana gelin anneniz kötü durumda' dedi

Başakşehir'de bir tekstil atölyesinde kavga eden çiftten koca eşini döverek öldürdü. Cinayetin ardından kaçan şüpheli iki kızına 'Dükkana gelin anneniz kötü durumda' diyerek haber verdi. Dükkana gelen kızlar annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kadın hastaneye kaldırılırken yolda ölürken, şüpheli koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23 Kasım 2021, Salı 09:50 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz pazar günü Başakşehir Güvercintepe'de meydana geldi. İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı. Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.



KISA SÜREDE YAKALANDI

Çalışma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş'ı saklandığı, yakındaki bir binanın bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Mahalle sakinlerinden Hikmet Tok, "Arada bir buraya gelip bir şeyler alıyordu. Bir samimiyetimiz yoktu sadece alışverişini yapıp gidiyordu. Tekstilde çalışıyordu. Olay hakkında bildiklerim bu kadar. Ben olayı görmedim. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yukarda birini öldürdüklerini söylediler. Tekstilde çalışan kadın olduğunu söylediler. Adam çocuklarını dışarı göndermiş, 'biraz sonra anneniz gelecek' diyerek. Olaydan sonra olaydan sonra çocukları arayıp 'annenizi öldürdüm polis beni alsın' demiş. Olay hakkında duyduklarım bu kadar" dedi.

Şüphelinin cinayetin ardından aracına binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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