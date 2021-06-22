Türkiye Karısını öldürüp evi ateşe vermişti, 7 yaşındaki Kerem'den de kahreden haber!

Karısını öldürüp evi ateşe vermişti, 7 yaşındaki Kerem'den de kahreden haber!

Türkiye

Karısını öldürüp evi ateşe vermişti, 7 yaşındaki Kerem'den de kahreden haber!

Son dakika haberi...Ümraniye'de Mehmet Güney isimli kişi karısını öldürdükten sonra evi ateşe vermişti. Yangından sonra yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney kurtarılamadı.

22 Haziran 2021, Salı 12:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ümraniye'de karısını öldürüp, evini ateşe veren Mehmet Güney intihar etmişti. Evdeki yangında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlgili Haberler
'Cinsel istismara uğradım' diyen kız çocuğu konuştu: Annem bana inanmayıp bayıltana kadar dövdü


İlgili Haberler
Annesini kaybeden 3 yaşındaki Okay'ın iki eli, bileklerinden kesildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sulama kanalına düşmüştü! 'Beni kurtarın' diye bağırmış