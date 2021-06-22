Karısını öldürüp evi ateşe vermişti, 7 yaşındaki Kerem'den de kahreden haber!
Son dakika haberi...Ümraniye'de Mehmet Güney isimli kişi karısını öldürdükten sonra evi ateşe vermişti. Yangından sonra yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney kurtarılamadı.
22 Haziran 2021, Salı 12:43 Son Güncelleme:
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Ümraniye'de karısını öldürüp, evini ateşe veren Mehmet Güney intihar etmişti. Evdeki yangında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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