Sabah'ın haberine göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşini sopayla döverek öldüren Mehmet Senem isimli cani HDP İzmit İl Başkanlığı'na gitti. Senem, HDP'li yöneticilere PKK terör örgütüne katılmak istediğini iletti. Senem, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KIRSAL ALANDA FAALİYET GÖSTERMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Son dakika haberi...Kocaeli Derince ilçesinde sopayla eşini döverek öldüren cani koca Mehmet Senem İzmit HDP İl binasına giderek PKK terör örgütüne katılmak istediği ortaya çıktı. Olay 24 Eylül günü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. 2 arkadaşı ile birlikte Kocaeli HDP İl Başkanlığı'na gelen bir kişi kırsal alanda faaliyet gostermek üzere örgüte katılmak istediğini söyledi.

ARAMA YAPILDI

Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen polis; yaptığı çalışmalarda Derince ilçesinde oturan Mehmet Senem isimli kişinin olduğu tespit edilerek gözaltına alınması sağlandı.Çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis ekiplerince Mehmet Senem'in ikametinde arama gerçekleştirildi.

KARISINI ÖLDÜRÜP BATTANİYEYE SARMIŞ

Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri salondaki kanepede Mehmet Senem'in 8 aylık bir çocuk annesi eşi Hatice Senem'in battaniyeye sarılmış cansız bedeni ile karşılaştı.

HDP BİNASINA GİTMİŞ

Mehmet Senem'in ifadesinde eşi Hatice Senem ile tartıştıklarını, daha sonra evdeki sopayla eşini döverek öldürdüğünü ve örgüte katılmak üzere HDP İl Binasına gittiğini beyan ettiği öğrenildi.



