Karısını vahşice öldürüp sosyal medyada 'Kuzularıma kıyamadım' yazdı
Hatay’ın Payas ilçesinde eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğarak öldüren Harun Kafalı sosyal medya hesabında 'Kuzularıma kıyamadım' diye yazdı.
11 Kasım 2021, Perşembe 16:10 Son Güncelleme:
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Hatay’ın Payas ilçesinde 3 çocuk babası Harun Kafalı (43), tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğdu. Cinayet sonrası sosyal medya hesabından "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" paylaşımında bulunUP, 1 gün sonra teslim oldu.
Olay, dün sabah Payas'a bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu. Daha sonra okula gidip, çocuklarını alan Kafalı, akrabalarının evine bıraktı.
Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazan Harun Kafalı'nın sorgusu sürüyor.