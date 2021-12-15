Türkiye Karısının üzerine işedi! İstanbul Moda'da iğrenç olay

Karısının üzerine işedi! İstanbul Moda'da iğrenç olay

Türkiye

Karısının üzerine işedi! İstanbul Moda'da iğrenç olay

İstanbul Moda'da, dört arkadaştan biri bir binanın önüne işerken, karısı ile birlikte eve giden adam onları uyarınca iğrenç olay gerçekleşti. Olayın görüntülerini çiftin arkadaşları olan Ayhan Sicimoğlu paylaştı. Sicimoğlu, 'Kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum.' dedi.

15 Aralık 2021, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
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İstanbul Moda'da iğrenç bir olay gerçekleşti. Dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giren bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen maganda bu kez de kendisine tepki gösteren adamın karısının üzerine işedi. Bununla da yetinmeyen zorba, arkadaşlarıyla adamı darp etti. O çiftin arkadaşları olduğu belirten sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise görüntüleri paylaşıp sitem etti. İşte Sabah'ın haberi...

İstanbul Moda'da önceki gece mide bulandıran bir olay meydana geldi. İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne işedi.

İSTANBUL MODA'DA İĞRENÇ OLAY

Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken işeyen kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi.

AYHAN SİCİMOĞLU PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise o çiftin arkadaşları olduğunu belirtip sosyal medyadan sitem etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan Sicimoğlu, şunları söyledi:

Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor.

'SANA MI SORACAĞIM LAN'

'Napıyorsun kardeşim' deyince, 'Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri' diyor. Ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi.

Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve 'Öldürün öldürün' naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar.

"KARISININ YANINDA TEK BİR ADAM NASIL DÖVÜLÜR"

Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde "Savcı", yani tutuksuz serbest.

Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum.

Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum.

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