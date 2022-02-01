Karısıyla kavga etti! Çocuklarının da olduğu evi yaktı
Adana'da Ahmet Kayadelen, eşi Pınar Kayadelen ile tartışmasının ardından içinde çocuklarının da olduğu evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, durumu haber alıp gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı.
01 Şubat 2022, Salı 13:11 Son Güncelleme:
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana gelen olayda, cumartesi günü apartmana taşınan Ahmet ve Pınar Kayadelen çifti arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kayadelen evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sardı, yandaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Pınar Kayadelen ile küçük kızına ambulansta müdahale ederken, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı haber alıp bölgeye gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki daire kullanılmaz hale geldi.
Tedavisinin ardından Pınar ile eşi Ahmet Kayadelen polis merkezine götürüldü.
Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)