Karıştırılabilen iki parfüm bir araya geldi

Avon, birbiriyle büyük bir ahenk içinde tasarlanan; ayrı ayrı kullanılabileceği gibi karıştırıldığında da son derece etkileyici bir hava yaratan yeni Eve Duet’i kadınların beğenisine sundu.Eve Duet’i oluşturan birbiriyle ahenk içindeki her iki kokunun da kalbinde, yılda yalnızca üç gün açan Egzotik Amazon nilüferi yer alıyor. Bu ortak özde uyumu yakalayan iki parfüm ile kadınlar ruh hallerine uygun olarak sınırsız seçenekte koku yaratma şansına sahip oluyor.Nilüferin günün ilk ışıklarıyla açarak gün boyu enerji saçmasından ilham alınarak tasarlanan gündüz parfümü Eve Duet Radiant, Clementine mandalina, nilüfer ve altın amberin eşsiz birlikteliğinden doğdu. Nilüferin yanına mor erik ve paçuli dokunuşunu ekleyen Eve Duet Sensual ise ilhamını, nilüferin gece olduğunda renk değiştirerek çekiciliğini artırmasından aldı.Kadınlara kendilerini özgürce yansıtacakları deneysel bir yolculuk vadeden Eve Duet’in marka yüzü yetenekli ve güzel oyuncu Eva Mendes oldu. Modern çağın kadını olarak çok farklı karakterleri başarıyla canlandıran Eva Mendes, iki çocuk anneliğinden başarılı bir moda tasarımcılığına ve girişimciliğe uzanan kariyeriyle de esprili, cesaretli ve parıldayan bir kişilik olarak çevresindekiler üzerinde hayranlık uyandırıyor.Eva Mendes, “Yıllardır kadınları anlayan ve onlara saygı gösteren bir marka olan AVON’la iş birliği yapmaktan gurur duydum. Yaratıcı olmayı ve ruh halime göre değişik tarzları denemeyi seviyorum. Bu yüzden kendimi özgürce ifade edebileceğim ve kişiliğimi yansıtabileceğim bir parfüme sahip olmayı eğlenceli buluyorum. Kokular insanın hayatında önemli rol oynar, farklı ruh hallerimi yansıtmak için Eve Duet’in Radiant ve Sensual kokularını farklı şekillerde deneyimlemekten büyük keyif alıyorum” diye konuştu.Eve Duet, dünyanın en iyi parfümörlerinden biri olan Jean-Marc Chailon ile birlikte yaratıldı. Jean Marc Chailan, “AVON’la ortaklık kurarken, şirketin tüketicilerine yönelik derin saygısı ve bilgisini de düşünerek, eşi benzeri olmayan güzellikte bir şey yaratmak için bir araya geldik” dedi.Canlandırıcı. Zahmetsiz. Enerjik.Üst notalar: Canlı, ışıl ışıl ve sulu Clementine mandalinası ile parlak elma çiçeği üst notalarda yer alıyor.Kuşüzümü tomurcuklarının hassas dokunuşları ise canlandırıcı ve büyüleyici bir çekicilik katıyor.Orta notalar: Parfümün kalbinde ise narin, ışık saçan ve muhteşem Pembe Nilüfer yer alıyor. Doğal Melisa özleri ve yumuşak Şeftali Rengi Şakayık ile çiçek esansları güzellikle serpiliyor.Alt notalar: Altın amberin parıldayan sıcaklığı, çevresine zarif bir parlaklık yayıyor. Mutluluk veren Blonde Woods, amber çiçeği ile karışarak cezbedici bir koku bırakıyor.Çekici. Odunsu. Çiçeksi.Üst notalar: Lezzetli bergamot sarmaşığı ve mor erik üst notalarda yer alıyor. Pembe biber, baharatlı bir nüans katarak cezbedici ve gizemli olan bu kokuya beklenmedik bir hava veriyor.Orta Notalar: Nefis, egzotik Beyaz Nilüfer ayartıcı bir cazibe ile havayı değiştiriyor. Melisa ve kırmızı gülün kışkırtıcı buketiyle beraber, kokunun kalbinde gizemli bir tutku yer alıyor.Alt Notalar: Koku yayıldıkça, sıcak çekici pralin miski zengin bir cazibe ortaya çıkarıyor. İnceltilmiş paçuli kalbinin hipnotize edici özleri ve büyüleyici kakao ağaçlarının birleşmesiyle ortaya karşı konulamaz derecede çekici bir koku çıkıyor.AVON Eve Duet ilgili detaylı bilgi edinmek ve kolayca satın almak için www.AVON.com.tr adresini ziyaret etmek veya AVON Satış Temsilcileri ile iletişim kurmak yeterli.