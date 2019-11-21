Karius’un sevgilisi Thomalla: Maço yanı hoşuma gidiyor

Kaleci Louris Karius'la bir süredir birlikte olan Alman model Sophia Thomalla, sevgilisi hakkında itiraflarda bulundu.

'Bazen kapıyı suratıma çarpar'

Almanya'da katıldığı bir etkinlikte konuşan 30 yaşındaki model, "Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra 'Sophia nerede?' diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor" dedi.

Ünlü rock grubu 'Rammstein'in solisti Till Lindeman'le olan ilişkisiyle adını geniş kitlelere duyuran model, ayrılığın ardından Karius'la yeni bir aşka yelken açtı.

'Bugünlerde etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz'

Thomalla sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünlerde etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu, üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut."

Thomalla, 2010 yılında dünyanın en güzel 3. kadını seçilmişti.





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