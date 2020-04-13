Minnesota Timberwolves'tan yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

AA





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