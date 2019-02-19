Karl Lagerfeld kimdir, kaç yaşındaydı?

Moda dünyasının Einstein’ı olarak anılan Karl Lagerfelt Fransa’da hayatını kaybetti. Moda dünyasını yasa boğan haberin ardından internette sıklıkla Karl Lagerfeld kimdir?” sorularını aratıyor… İşte detaylar…

KARL LAGERFELD KİMDİR?

1933 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Karl Otto Lagerfeld, uzun yıllar Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadı. Coco Chanel tarafından kurulmuş olan moda evi Chanel'in Kreativ Direktörlüğünü 30 yılı aşkın yürüten Lagerfeld'in ölümü, moda dünyasını yasa boğdu.

Karl Lagerfeld, at kuyruğu yaptığı bembeyaz saçları, siyah gözlükleri, deri eldivenleri ve benzersiz takılarıyla sadece ismiyle ve tasarımlarıyla değil görüntüsüyle de moda dünyasına damgasını vurdu.

Moda dünyasının Einstein'ı olarak anılan Karl Lagerfeld, yenilikçi ve öncü tasarımlarıyla ön plana çıktı. 20. yüzyılın en önemli moda tasarımcıları arasında gösterilen Karl Lagerfeld, Chloe, Fendi ve Chanel gibi büyük modeevleri ile çalıştı.

MODA DÜNYASININ EFSANE İSİMLERİNDEN

Dünyaca ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında Fransa'da hayatını kaybetti. Chanel'in efsane tasarımcısı, son zamanlarda çok bitkin görünüyordu. Bu sebeple de modaevinin son defilelerine katılmamıştı. Ünlü modaevi, son olarak Chanel'in 22 Ocak'taki defilesini kaçıran ünlü modacı hakkında açıklama yaparak, Lagerfeld'in yorgun olduğu için defilelere katılamadığını belirtmişti.