Karl Lagerfeld markası artık kürk kullanmayacak

Moda dünyasının Einstein’ı olarak anılan Karl Lagerfeld, 19 Şubat 2019'da Fransa'da hayatını kaybetti. Siyah gözlükleri ve kesik siyah eldivenleriyle tanınan Lagerfeld, 20. yüzyılın en önemli modacıları arasında yer alıyordu. Coco Chanel tarafından kurulmuş olan modaevi Chanel'in kreativ direktörlüğünü 30 yılı aşkın yürüten Lagerfeld'in ölümü, moda dünyasını yasa boğmuştu. Karl Lagerfeld, daha önce yaptığı açıklamalarda kürk kullanımını savunmuştu. Lagerfeld, 'Kürke hayır demek çok kolay, ama bu bir endüstri' demişti. Lagerfeld ayrıca, kürkü yasaklamanın birçok insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini belirtmişti.





Karl Lagerfeld markası, koleksiyonlarında artık kürk kullanmayacağını açıkladı. Lagerfeld mağazalarının işletmecileri ve ana şirketi olan AM Retail ve G-III Apparel Group, kürkü yasaklayacak. Bu, Calvin Klein Performance ve HG Bass & Co gibi diğer markaların da kürksüz ilerleyeceği anlamına geliyor. Marka şimdi, kürksüz yeni koleksiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.





Hayvan aktivisti kuruluşu PETA'dan yapılan açıklamada, 'Etik alışveriş yapanlar hayvanların mont, yaka ve manşetler için kötüye kullanılmasını ve öldürülmesini istemiyorlar ve bu kürk yasakları moda endüstrisinin lüks hayvan dostu alternatifler için artan talebi karşılamak üzere değiştiğini kanıtlıyor' denildi.





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