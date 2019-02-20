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Karl Lagerfeld'in ardından Chanel'in yeni kreatif direktörü Virginie Viard

Efsanevi moda tasarımcısı ve Chanel'in ikonikleşen kreatif direktörü Karl Lagerfeld'in ölümünün ardından Fransız modaevi, Lagerfeld'in yerine stüdyo ve moda direktörü Virginie Viard'ı getirme kararı aldı

20 Şubat 2019, Çarşamba 14:53 Son Güncelleme:
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Karl Lagerfeld'in ardından Chanel'in yeni kreatif direktörü Virginie Viard

Moda dünyasının efsanevi ismi Karl Lagerfeld’in dün hayatını kaybetmesinin ardından ünlü tasarımcısının Chanel’deki kreatif direktörlük görevine yeni gelecek isim belli oldu. 

85 yaşında Paris'te hayata veda eden Lagerfeld'in boşalan koltuğuna 30 yılı aşkın süredir ortak çalışma arkadaşı ve Chanel'in Moda Kreasyon Stüdyosu Direktörü olan Virginie Viard (50) getirilecek.

1983 yılından bu yana Chanel için çalışan Lagerfeld'in sağ kolu olan Fransız modacı, markanın kreatif direktörlük görevine getirileceği haberini Chanel, "Böylece Gabrielle Chanel ve Karl Lagerfeld'in mirası yaşayabilir” şeklinde duyurdu.

STAJYERLİKTEN ZİRVEYE

Chanel'de stajyer olarak işe başlayan Virginie Viard, 30 yıldan fazla bir süre Lagerfeld ile çalıştı. Viard, 2017 yılında verdiği bir röportajda; “Koleksiyonları, Karl'ın çizimlerine dayanarak atölyeler ve Métiers d'Art evleri ile hayata geçiriyorum. Karl ile bağlantı kuruyorum. Taslaklarını alır almaz, süreç başlıyor. Onu memnun etmeye çalışıyorum ama onu şaşırtmayı da seviyorum” demişti.


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