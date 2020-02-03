Modanın geçen yıl ölen efsanevi tasarımcısı Karl Lagerfeld’in en yakını kedisi Choupette olmuştu. Lagerfeld, Birman cinsi kedisi ile dünyanın her yerine özel jetlerle seyahat ediyor, kedisini mücevher tasmalarla şımartıyordu. 195 milyon dolarlık servetinin önemli bir kısmını da ‘hayat kalitesini’ aynı şekilde sürdürmesi için kedisine bırakmıştı. Ancak Choupette yaşadığı lüks hayatın farkında değil. Her kedi gibi, gördüğü ilk kutuya yerleşmeyi en pahalı yataklara tercih ediyor.





Chanel tasarımcısı Karl Lagerfeld geçen Şubat 85 yaşında öldükten sonra servetini Birman cinsi kedisi Choupette'ye bırakmıştı.





Karl Lagerfeld'in ekibi, Choupette'ye bakmaya devam ediyor. Paris'teki Karl Lagerfeld markasının uzun süredir iletişim başkanı olan Caroline Lebar, "İnsanlar mağazadan geldiklerini ve Choupette'ye çok üzüldüklerini söylüyorlar. Herkes 'Eğer yalnız kaldıysa onu eve götürebilirim' diyor. Choupette şimdi Paris'te. İyi durumda ve sevgiyle sarılıyor" dedi.









Choupette'yle bir bakıcının ilgilendiğini de ekledi.









Choupette, 15 Ağustos 2011'de doğdu.









9 yaşındaki Choupette'nin Instagram hesabında 32 binden fazla takipçisi var.

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