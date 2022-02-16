Türkiye Karla karışık yağmur ve sağanak geliyor! Meteoroloji, bölge bölge uyardı

Karla karışık yağmur ve sağanak geliyor! Meteoroloji, bölge bölge uyardı

Türkiye

Karla karışık yağmur ve sağanak geliyor! Meteoroloji, bölge bölge uyardı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. Sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merakla beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre, 17 Şubat Perşembe günü batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu, iç bölgelerde sis etkili olacak. 18 Şubat Cuma günü ise Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte hava durumuna dair detaylar...

16 Şubat 2022, Çarşamba 22:59 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, haftanın dördüncü gününde batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu. İç bölgelerde sis etkili oluyor, kalan bölgelerde ise gökyüzü az bulutlu.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor.

İşte hava durumuna dair detaylar...

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Denizlerde rüzgar orta kuvvet ve altında esiyor. Yalnızca Orta Karadeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık İstanbul'da 15, Bursa'da 18 derece ölçülüyor. Cuma günü bölge genelinde yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 16-17 derecelerde. Cuma günü hava kapatıyor, yağış geliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya ve Adana'da 18, Mersin'de 16 derece ölçülüyor. 

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

İç Anadolu Bölgesi'nde sis etkili. Cuma günü ise bölgenin batı kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde hava az bulutlu, yer yer sis de etkili olacak. Sıcaklık Bolu ve Trabzon'da 10, Samsun'da 15 derece.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de sis etkili oluyor. Cuma ve cumartesi Hakkari dolaylarında kar geçişleri bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık Gaziantep'te 13, Şanlıurfa'da 17 derece ölçülüyor.

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