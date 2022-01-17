Türkiye Karlı yolda takla atan otomobil kameraya böyle yansıdı

Karlı yolda takla atan otomobil kameraya böyle yansıdı

Türkiye

Karlı yolda takla atan otomobil kameraya böyle yansıdı

Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 00:14 Son Güncelleme:
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Kaza, Gerede-Karabük D-100 karayolu Allar mevkiinde meydana geldi. Karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak yolda ters durdu.

Bu sırada arkadan gelen TIR, sürücüsünün yaptığı manevra ile otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, sürücünün yanında bulunan kişinin sosyal medya için çekim yaptığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


KARABÜK (İHA)

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