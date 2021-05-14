Egzersiz & Diyet Karlie Kloss egzersiz sırlarını paylaştı: O sporu yapamıyor!

Karlie Kloss egzersiz sırlarını paylaştı: O sporu yapamıyor!

Egzersiz & Diyet

Karlie Kloss egzersiz sırlarını paylaştı: O sporu yapamıyor!

Eski Victoria's Secret mankeni Karlie Kloss, fit kalmasının sırlarını açıkladı. Egzersiz rutininde pilates, spinnig ve boks gibi zorlu sporlar yer alıyor olsa da, Karlie Kloss'un gerçekten kötü olduğu bir spor var. Karlie Kloss egzersizin yanı sıra yediklerine de dikkat ediyor ve yediklerinin ruh halini etkilediğini söylüyor.

14 Mayıs 2021, Cuma 14:24 Son Güncelleme:
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Manken Karlie Kloss'un tam bir fitness fanatiği olduğu söylemek yalan olmaz. 28 yaşındaki eski Victoria's Secret modeli Karlie Kloss'un egzersiz rutininde pilates, spinning, boks, koşu, yüzme, dans ve yoga var. Tüm bunların yanı sıra, egzersiz düşkünü modelimizin asla yapmayı beceremediği bir spor daha var: Sörf. Boyu 1,88 Karlie Kloss, "Sörfte gerçekten çok kötüyüm. Sanırım biraz fazla uzunum" diyor. Ünlü model, hayatının bir parçası haline getirdiği egzersiz rutinlerini hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmiyor. Peki Karlie Kloss'un fit kalmasının sırları neler?

1- MAYOSUNU YANINDAN AYIRMIYOR

Karlie Kloss, yüzmeyi çok seviyor. Yüzerken tüm vücudunu çalıştığını söyleyen Kloss, gittiği her yere mayosunu da götürüyor. Ya konakladığı otelin havuzuna ya da denize giriyor.

2- EKİPMANLARINI YANINDA GÖTÜRÜYOR

Seyahatlere çıkarken taşıyabileceği spor ekipmanlarını da yanında götürüyor. Böylece kendi kendine istediği zaman spor yapabiliyor. Genellikle 30 dakika kardiyo, 20 dakika ağırlık ve 15 dakika da yoga yapıyor.

3- MEDİTASYON

Hayatın koşuşturmasında zihin sağlığını da ihmal etmiyor Karlie Kloss. Nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon sayesinde bedeninin yanı sıra ruhunu da güçlendiriyor.

KARLIE'NİN DİYETİ NASIL?

Karlie Kloss, ergenlik çağlarında şekeri kestiğini ve sebzelere ağırlık verdiğini açıklıyor. Kurabiyeler yerine kale salatası ve avokadolu tost yiyor. Bu durumun enerjisini bir hayli değiştirdiğini söylüyor ve "Ne yediğim nasıl hissettiğimi etkiliyor" diyor.


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