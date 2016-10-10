Karlie Kloss ve sabah rutini
Güne nasıl başlarsanız öyle gider derler. Peki dünyanın yakından takip ettiği ünlü model Karlie Kloss güne nasıl başlıyor, güzellik rutinleri neler hiç merak ettiniz mi? İşte yanıtı… güne işte böyle başlıyor
Dünyaca ünlü model Karlie Kloss güne nasıl başaldığını anlattı:
- "Sabah ilk iş olarak spor yapmayı seviyorum.
- Biraz erken kalkıyorum, kahvemi alıyorum ve direkt koşuya çıkıyorum. 20 dakikalık bir koşu bile olsa, güne daha güzel başlamamı sağlıyor.
-Döndükten sonra kendimi duşa atıyorum, dişlerimi fırçalıyorum -evet duşta!
- Aynı anda pek çok işi yapmayı seviyorum. Sonuçta sabahları tonlarca saatim olmuyor hazırlanmak için. -
- Sonrasında güzel bir kahvaltı hazırlamayı seviyorum. En sevdiğim kahvaltı ıspanak, avokado ve Girit Kabağı koyduğum omleti yemek. Sonrasında ise çantamı alıp çıkıyorum.”
- "Sabah ilk iş olarak spor yapmayı seviyorum.
- Biraz erken kalkıyorum, kahvemi alıyorum ve direkt koşuya çıkıyorum. 20 dakikalık bir koşu bile olsa, güne daha güzel başlamamı sağlıyor.
-Döndükten sonra kendimi duşa atıyorum, dişlerimi fırçalıyorum -evet duşta!
- Aynı anda pek çok işi yapmayı seviyorum. Sonuçta sabahları tonlarca saatim olmuyor hazırlanmak için. -
- Sonrasında güzel bir kahvaltı hazırlamayı seviyorum. En sevdiğim kahvaltı ıspanak, avokado ve Girit Kabağı koyduğum omleti yemek. Sonrasında ise çantamı alıp çıkıyorum.”