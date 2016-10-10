Karlie Kloss ve sabah rutini

Dünyaca ünlü model Karlie Kloss güne nasıl başaldığını anlattı:- "Sabah ilk iş olarak spor yapmayı seviyorum.- Biraz erken kalkıyorum, kahvemi alıyorum ve direkt koşuya çıkıyorum. 20 dakikalık bir koşu bile olsa, güne daha güzel başlamamı sağlıyor.-Döndükten sonra kendimi duşa atıyorum, dişlerimi fırçalıyorum -evet duşta!- Aynı anda pek çok işi yapmayı seviyorum. Sonuçta sabahları tonlarca saatim olmuyor hazırlanmak için. -- Sonrasında güzel bir kahvaltı hazırlamayı seviyorum. En sevdiğim kahvaltı ıspanak, avokado ve Girit Kabağı koyduğum omleti yemek. Sonrasında ise çantamı alıp çıkıyorum.”