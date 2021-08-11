Karmaşık saçlar (Oyun)

MALZEMEMELER

A4 kâğıdı, renkli kalemler, renkli elişi kâğıtları, makas ve yapıştırıcı Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte kâğıt üzerine bir insan suratı çiziniz. Dilerseniz boyun ve omuz kısmını da ekleyebilirsiniz. Kaşı, gözü, dudakları veya omuzları dilediğiniz gibi çizip boyayabilirsiniz. Renkli elişi kâğıtlarından uzun incecik dikdörtgenler oluşturunuz ve onları tek tek saç olacak şekilde kâğıda yapıştırınız. Çocuğunuz istediği gibi saçları kısaltabilir, uzun bırakabilir veya onları süsleyebilir.