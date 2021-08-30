Karmik engeller

Hemen bu sabah Güneş’in Ay Düğümleriyle kare açısı kesinleşiyor. Güney Ay Düğümü geçmişimizle alakalı veya bilinçaltımızdaki motivasyonlarımızı, Kuzey Ay Düğümüyse gelecek ve daha bilinçli tercihlerimizi anlatır. Kimliğimiz ve bizi oluşturan unsurları anlatması bakımından Güneş’in bu zorlu açısı önemli. Kare açı mücadele etmeyi ve zorlanmayı anlatır. Hayatımızdaki otorite figürlerini de sembolize eden Güneş’in bugün üzerimizde baskı yaratacağını ve bizi karmik olarak da zorlayacağını bekleyebiliriz. Gelişen şartlara ayak uymamızı gerektirecek durumlar karşımıza çıkabilir veya hedeflerimize ulaşmakta zorluk yaşayabiliriz. Kendimizi ifade etmekte normalden daha çok zorlanabiliriz. Bugün liderliğimizi ve otoritemizi sorgulayacak kişiler de hayatımıza girebilir. Karmik bakış açısıyla bu kişiler öğretmenimiz olabilir. Önemli olan yaşayacağımız bu karmik sorun ve kişilerin enerjimizi düşürmesine izin vermeden, derslerimizi alıp başarıyla ilerlemektir.

MERKÜR TERAZİ BURCUNA GEÇİYOR

İletişim gezegeni Merkür 30 Ağustos Pazartesi günü Terazi burcu transitine başlıyor. 29 Eylül-20 Ekim arasında Retro hareket edeceği için de Terazi burcunda normalden daha uzun bir süre geçirecek ve Akrep burcuna geçmesi 6 Kasım’ı bulacak. 30 Ağustos-6 Kasım arasında iletişim konuları uzlaşmacı, adaletli ve rasyonel olacaktır. Terazi burcunun getireceği denge ve diplomasi sayesinde düşünürken veya bir konuda karar alırken tüm görüşleri dinlemeye yatkınlık göstereceğiz.

Özellikle ikili ilişkilerimizde iyi bir dinleyici olmamıza sebep olacağından tartışma ortamlarında daha nazik yaklaşımlarımızla olası problemleri başlamadan çözebileceğiz. Kırıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih edeceğiz. Bu açıdan baktığımızda hayatımızda anlaşamadığımız kimseler varsa orta yolu bulmak veya sorunları çözmek için Merkür’ün Terazi burcunda geçireceği zamanı kullanabiliriz. Tabi ki retro dönemi hariç.

MARS-NEPTÜN KARŞITLIĞI

2 Eylül Perşembe günü Başak burcunun 22 derecesine varacak olan Mars, retro harekette olan Neptün’ün karşıt pozisyonuna yerleşecek. Bizi harekete geçiren gücü anlatan Mars, bu konumda zayıflayacak. Fiziksel enerjimizin bir tık düşmesini ve enerjimizde çekilmeyi birkaç gün boyunca deneyimleyeceğiz. Onun dışında karasızlık, hayal kırıklığı gibi psikolojik etkiler de söz konusu olabilir. Bir nevi gerçeklerden kaçış veya cesaretimiz kırılmış hissedebiliriz. İkili ilişkilerimizde aldanmaya müsait olabileceğimizden kime güveneceğimiz konusunda dikkatli olmalıyız. Kendini olduğu gibi göstermeyecek kişilere karşı da gardımızı yüksek tutalım. Alınacak önemli kararlarımız varsa bu haftayı pas geçmek yerinde olacaktır. Sağlığımıza dikkat edip, ilaç ve alkol kullanımımıza da ekstra dikkat edelim.

MERKÜR-AY DÜĞÜMLERİYLE UYUMLU AÇIDA

Haftamızın bir sonraki kadersel etkisini 3 Eylül Cuma günü Merkür’ün Ay Düğümleriyle yapacağı olumlu altmış ve üçgen açılarla deneyimleyeceğiz. Aynı fikir ve düşünceleri paylaştığımız kişilerle bir araya gelip iletişim kurma ihtiyacını yoğun olarak hissedeceğiz. Kuzey Ay Düğümünü yöneten Merkür’ün güçlü üçgen açı desteğiyle gelişim fırsatları yakalayabiliriz. Yaşam amacımızı bulmamızda destekleyici olacak bu enerjiyi olumlu kullanma fırsatları yakalayabileceğimizden farkındalıkla yaklaşmak her zamanki gibi çok önemli.

Kadersel yolumuzda ve ikili ilişkilerimizde karmik etkilerin üzerimizde olacağı bir hafta bizleri bekliyor. Bu etkiler hepimize gelişme getirsin ve kadersel yolumuzda ilerletsin dileklerimle…