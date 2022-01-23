Karnabahar gaz yapmaması için nasıl pişirilmeli?

KARNABAHAR GAZ YAPAR MI?

Evet, karnabahar gaz yapan bir yiyecek.

Karnabahar her ne kadar sağlık deposu, çok faydalı bir sebze olsa da içeriğinde sindirim sistemimiz tarafından kolayca sindirilemeyen bazı karmaşık yapılı karbonhidratlar bulunuyor. Bunlar hazmı zorlaştırdığı için sindirim sisteminin zorlanmasına neden oluyor.

Aynı şekilde vücutta en çok gaz oluşumuna neden olan maddelerden olan kükürt de karnabaharın içinde bol miktarda bulunuyor. Tüm bu etkiler bir araya geldiğinde de karnabahar, vücudumuzda gaz yapıcı bir etki oluşturuyor. Peki bu sorundan kurtulmak mümkün değil mi? Tabii ki mümkün!

KARNABAHAR GAZ YAPMAMASI İÇİN NASIL PİŞİRİLMELİ?

Aldığınız bütün haldeki karnabaharları küçük çiçekler olacak şekilde parçalara ayırırken her zaman yaptığınızdan çok daha minik parçalar haline getirin. Bu sayede sonradan uygulayacağınız adımların çok daha etkili hale gelmesini sağlayacak, karnabaharın gazının pişmeden alınmasını sağlayacaksınız.

Minik parçalara ayırdığınız karnabaharları tıpkı baklagillerde yaptığımız gibi önceden suda bekletin. Ancak baklagillerin aksine karnabaharları tuzlu suda bekletmelisiniz, unutmayın. Tuzlu suda bekleyen karnabaharlar bu aşama sayesinde içinde bulunan ve bizi rahatsız edecek gaz yapıcı maddelerden bir nebze de olsa kurtulacaktır.

Eğer karnabaharları haşlayarak tüketecekseniz ya da yapacağınız yemek, önceden karnabaharların haşlanmasını gerektiriyorsa tuzlu sudan arındırdığınız karnabaharları haşlamaya aldıktan sonra haşlama suyunun içine 1 çay kaşığı kadar kimyon ya da kakule ilave edin. Hem kimyon hem de kakule gaz problemlerine karşı oldukça etkili iki baharat, aklınızda bulunsun.

İster sulu bir karnabahar yemeği yapacak olun, ister onu fırınlayın ya da pane yapın hiç fark etmez, karnabaharın gaz yapmaması için onu mutlaka her zaman kullandığınızdan çok daha az yağ kullanarak pişirin. Aradaki farkı mutlaka fark edeceksiniz.

Aynı şekilde eğer karnabaharı mutlaka kızartarak kullanacaksanız ve onu ancak o şekilde tüketebiliyorsanız fazla yağ kullanmadan kızartmaya dikkat edin. Kızarttığınız karnabaharları mutlaka kağıt havlu üzerinde bekleyerek fazla yağlarını bırakmalarını sağlayın. Çünkü her türlü kızartma, vücutta diğer klasik yemeklere göre çok daha fazla gaz oluşumuna neden olur, unutmayın.

Son olarak yaptığınız her türlü karnabahar yemeğinin içine damak tadınıza göre bir çay kaşığı kadar kimyon, karabiber ya da kırmızı toz biber koyarak gazının alınmasını sağlayabilirsiniz.



