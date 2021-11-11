Akşam yemeklerini daha da lezzetli hale getireceğiniz nefis yemek tarifleri yapmak isteyenler için karnabahar graten tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, karnabahar graten nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız karnabahar graten tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KARNABAHAR GRATEN TARİFİ

Karnabahar graten malzemeler

1 adet küçük boy karnabahar

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvıyağ

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

KARNABAHAR GRATEN YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırın bir tencereye yerleştirin. Karnabaharın üzerine su ekleyerek diri kalacak şekilde haşlayın.

Haşlama işleminden sonra karnabaharın suyunu süzün ve fırın tepsisine dizin. Bir kabın içerisine yumurta, un, süt sıvıyağ, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız karışımı karnabaharların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında karnabaharları yaklaşık 30 dakika pişirin. 30 dakika sonunda karnabaharları çıkartın ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Tekrar fırına atın ve kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişirin.



