Besin değeri çok yüksek olan karnabaharı ayında ve mevsiminde tüketmek çok daha fayda sağlıyor. Peki, karnabahar hangi mevsimde ve ayda yetişir? Karnabahar ne zaman yenir?

KARNABAHAR HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Karnabahar, ilkbahar ve sonbaharda yetişen, güneşi seven, serin mevsimlik bir üründür. Bahçede mizaçlı bir bitki olabilir çünkü sıcağa veya soğuğa tolerans göstermez.

Karnabaharın nasıl ekileceğini, bakımının yapılacağını ve hasat edileceğine birazdan geçeceğiz. Karnabahar yabani lahana soyundan geliyor. Karnabahar genellikle beyaz olsa da mor, sarı ve turuncu gibi başka renklerde de bulunur.

KARNABAHAR NE ZAMAN YENİR?

Karnabahar, son baharın ortalarında hemen hemen kışın sonuna kadar rahatlıkla pazar tezgahlarında bulunabilir.



