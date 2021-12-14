Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kış sebzesi olarak bilinen karnabahır birçok tarif ile kullanabilirsiniz. Fakat karnabaharın lezzetine lezzet katmak istiyorsanız karnabahar kızartması tarifi tam size göre olacaktır. Peki, karnabahar kızartması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karnabahar kızartması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
14 Aralık 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Akşam yemeklerinizin baş tacı olacak karnabahar kızartması tarifi, 7'den 70'e herkesin çok sevdiği bir lezzet. Peki, karnabahar kızartması nasıl yapılır? Hem kolay hem de lezzetli karnabahar kızartması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...
KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ
Karnabahar kızartması malzemeler
- 1 adet orta boy karnabahar
- 5 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı un
Karnabahar kızartması harcı için
- 1 su bardağı süt
- 2 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı un
Karnabaharı kızartmak için
- 1 su bardağı sıvı yağ
KARNABAHAR KIZARTMASI YAPILIŞI
Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın.
Karnabaharın kokusunu ve gazını alması için unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın.
Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın.
Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Sıvı yağı geniş tabanlı bir tavada kızdırın.
Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.
Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin.