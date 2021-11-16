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Karnabahar köftesi nasıl yapılır? Karnabahar köftesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Karnabahar köftesi nasıl yapılır? Karnabahar köftesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Karnabaharın en lezzetli hallerinden birisi olan karnabahar köftesi tarifi, kendine hayran bırakan şahane bir lezzet. Peki, karnabahar köftesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karnabahar köftesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

16 Kasım 2021, Salı 10:51 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız karnabahar köftesi tarifi, kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, karnabahar köftesi nasıl yapılır? Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz karnabahar köftesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ

Karnabahar köftesi malzemeler

  • Yarım karnabahar
  • 1 yumurta
  • 1 kırmızı biber
  • 2 taze soğan
  • Yarım su bardağı un
  • 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 su bardağı galeta unu
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Tuz
  • Yarım demet dereotu
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı yoğurt

Kızartmak için

  • Ayçiçeği yağı

KARNABAHAR KÖFTESİ YAPILIŞI

Karnabaharı iri parçalara ayırıp tuzlu suda 15 dakika haşlayın. Süzdükten sonra çatalla ezin.

Taze soğanı ince, kırmızı biberi küp şeklinde doğrayarak ekleyin. Yumurta, rendelenmiş kaşar peynir, kimyon, karabiber, tuz ve unu ilave edip yoğurun.

Karışımın üzerini örterek 30 dakika buzdolabında bekletin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yassı köfteler hazırlayın. Galeta ununa bulayarak kızgın yağda altın rengi oluncaya kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını süzdürün.

Yoğurda sarımsak rendeleyin. Dereotunu ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Köftelerin üzerine yoğurt sosundan dökün. Pulbiber serpiştirerek servis yapın.

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