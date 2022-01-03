Yemek Karnabahar mantısı nasıl yapılır? Karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Karnabahar mantısı nasıl yapılır? Karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Karnabahar mantısı nasıl yapılır? Karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Karnabaharla farklı lezzetler denemek istiyorsanız karnabahar mantısı tarifi tam size göre bir lezzet olacak. Peki, karnabahar mantısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı gerekli malzemeler ve püf noktası...

03 Ocak 2022, Pazartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler yapmak isteyenler için karnabahar mantısı tarifi iyi bir alternatif. Peki, karnabahar mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız karnabahar mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı gerekli malzemeler ve püf noktası...

KARNABAHAR MANTISI TARİFİ

Karnabahar mantısı malzemeler

  • 1 küçük boy karnabahar
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kimyon
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber
  • Tuz

Salçalı sosu için

  • 1 küçük kase dana kıyma
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Tuz

Üzeri için

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Maydanoz

KARNABAHAR MANTISI YAPILIŞI

  • Karnabaharı küçük olacak şekilde bıçakla doğrayın. Yanmaz yapışmaz bir tavaya zeytinyağını ekleyin. Karnabaharı ilave edin. Kavurmaya başlayın.
  • Üzerine baharatlarını ve tuzunu ilave edin. Kapağını kapatın.
  • Arada mutlaka bakıp karıştırın. 15-20 dakika arası bir süre kavurma işlemini tamamlayın.
  • Karnabahar yumuşadığında altını kapatın.
  • Salçalı sosu için zeytinyağını tavaya alın. Kıymayı ezerek kavurun.
  • Üzerine salçayı ve baharatları ilave edin. Kavurmaya devam edin.
  • Üzerine ılık su ilave edip salçanın kıvamını ayarlayın.
  • Sarımsaklı yoğurdu da hazırlayın.
  • Karnabaharı tabağa alıp üzerine sarımsaklı yoğurt, salçalı sos ve ince kıyılmış maydanoz ilave edip servis edin.
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