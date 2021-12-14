Ana yemek olarak servis edebileceğiniz ve hem sağlıklı hem de lezzetli olan karnabahar püreli kuzu tarifi, bağımlılık yapacak şahane bir lezzet. Peki, karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız karnabahar püreli kuzu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KARNABAHAR PÜRELİ KUZU TARİFİ

Karnabahar püreli kuzu malzemeler

4 kuzu incik

2 soğan

3-4 diş sarımsak

3 havuç

1 kereviz sapı

Ayçiçeği yağı

Tuz

Karabiber

1 su bardağı kırmızı şarap1.5 su bardağı et suyu

Püre için;

1 küçük karnabahar

Yarım su bardağı süt

1 soğan

50 gram tereyağı

3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

KARNABAHAR PÜRELİ KUZU YAPILIŞI

İncikleri ayçiçeği yağında 2-3 dakika soteleyip kenara alın. Aynı tencereye yemeklik doğradığınız soğan ile sarımsakları 1-2 dakika kavurun. Bir cm kalınlığında doğradığınız havuç ve kereviz saplarını ilave edip soteleyin. İncikleri ilave edin. 1-2 dakika pişirip şarabı ekleyin. Malzemeler şarabı çekince et suyunu ilave edip ocağı kısın. Etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Püre için, ayçiçeği yağını ısıtın. Doğradığınız soğanı ilave edip soteleyin. Çiçeklere ayırdığınız karnabaharları, sütü, tuz ve karabiber ilave edip pişirin. Tereyağını ekleyip blender’dan geçirin. Servis tabağına alın. Üzerine incikleri yerleştirip servis yapın.



