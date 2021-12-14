Karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karnabahar püreli kuzu tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler karnabahar püreli kuzu tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise karnabahar püreli kuzu tarifi araştırıyor. Peki, karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız karnabahar püreli kuzu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
14 Aralık 2021, Salı 13:12 Son Güncelleme:
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Ana yemek olarak servis edebileceğiniz ve hem sağlıklı hem de lezzetli olan karnabahar püreli kuzu tarifi, bağımlılık yapacak şahane bir lezzet. Peki, karnabahar püreli kuzu nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız karnabahar püreli kuzu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
KARNABAHAR PÜRELİ KUZU TARİFİ
Karnabahar püreli kuzu malzemeler
- 4 kuzu incik
- 2 soğan
- 3-4 diş sarımsak
- 3 havuç
- 1 kereviz sapı
- Ayçiçeği yağı
- Tuz
- Karabiber
- 1 su bardağı kırmızı şarap1.5 su bardağı et suyu
Püre için;
- 1 küçük karnabahar
- Yarım su bardağı süt
- 1 soğan
- 50 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
KARNABAHAR PÜRELİ KUZU YAPILIŞI
İncikleri ayçiçeği yağında 2-3 dakika soteleyip kenara alın. Aynı tencereye yemeklik doğradığınız soğan ile sarımsakları 1-2 dakika kavurun. Bir cm kalınlığında doğradığınız havuç ve kereviz saplarını ilave edip soteleyin. İncikleri ilave edin. 1-2 dakika pişirip şarabı ekleyin. Malzemeler şarabı çekince et suyunu ilave edip ocağı kısın. Etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz, karabiber ile tatlandırın. Püre için, ayçiçeği yağını ısıtın. Doğradığınız soğanı ilave edip soteleyin. Çiçeklere ayırdığınız karnabaharları, sütü, tuz ve karabiber ilave edip pişirin. Tereyağını ekleyip blender’dan geçirin. Servis tabağına alın. Üzerine incikleri yerleştirip servis yapın.