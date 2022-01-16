Et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmezi olacak karnabahar püresi tarifi, hem pratik hem de besin değeri yüksek bir tarif. Peki, karnabahar püresi nasıl yapılır? Yedikçe yedirten karnabahar püresi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KARNABAHAR PÜRESİ TARİFİ

Karnabahar püresi malzemeler

1 orta boy karnabahar

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süt

1/4 bardak parmesan rendesi

1/4 çay kaşığı tuz

1/8 yemek kaşığı karabiber

KARNABAHAR PÜRESİ YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp suyuna biraz tuz atarak 15 dakika kadar haşlayın. Karnabaharlar yeterince yumuşadığında süzün.

Bir yandan tereyağını orta ateşte eritin. 4 parçaya kestiğiniz sarımsakları tereyağında 2 dakika kavurun.

Karnabaharı mutfak robotuna alın. Sarımsakları tereyağıyla birlikte ekleyin.

Sütü, rendelenmiş peyniri, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Sıcak servis edin. Servis sırasında üzerini frenk soğanı veya biberiye ile süsleyebilirsiniz.



