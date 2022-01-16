Yemek Karnabahar püresi nasıl yapılır? Karnabahar püresi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Karnabahar püresi nasıl yapılır? Karnabahar püresi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Karnabahar püresi nasıl yapılır? Karnabahar püresi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Patates püresi kadar çok seveceğiniz karnabahar püresi tarifi, birçok yemeğin yanına yakışan şahane bir tarif. Peki, karnabahar püresi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyamayacağınız karnabahar püresi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

16 Ocak 2022, Pazar 12:56 Son Güncelleme:
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Et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmezi olacak karnabahar püresi tarifi, hem pratik hem de besin değeri yüksek bir tarif. Peki, karnabahar püresi nasıl yapılır? Yedikçe yedirten karnabahar püresi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KARNABAHAR PÜRESİ TARİFİ

Karnabahar püresi malzemeler

  • 1 orta boy karnabahar
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 1/4 bardak parmesan rendesi
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/8 yemek kaşığı karabiber

KARNABAHAR PÜRESİ YAPILIŞI

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırıp suyuna biraz tuz atarak 15 dakika kadar haşlayın. Karnabaharlar yeterince yumuşadığında süzün.
  • Bir yandan tereyağını orta ateşte eritin. 4 parçaya kestiğiniz sarımsakları tereyağında 2 dakika kavurun.
  • Karnabaharı mutfak robotuna alın. Sarımsakları tereyağıyla birlikte ekleyin.
  • Sütü, rendelenmiş peyniri, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
  • Sıcak servis edin. Servis sırasında üzerini frenk soğanı veya biberiye ile süsleyebilirsiniz.
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