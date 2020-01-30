Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır?

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Karnabahar yemeği tarifi

Karnabahar yemeği malzemeleri

- 500 gram karnabahar

- 1 adet havuç

- 1 adet soğan

- 1 yemek kaşığı salça

- Yarım su bardağı haşlanmış nohut

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Tuz

Karnabahar yemeği yapılışı

Yemek tenceresine yağı koyun ve üzerine yemeklik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Soyup, halka halka doğranmış havuçları ilave edin ve bir kaç dakika daha kavurun. Salçayı ilave edin. Salça da kavrulduktan sonra temizleyip dallarına ayırdığınız karnabaharları ve nohutu tencereye ilave edin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerini örtecek kadar sıcak su ilave ederek kısık ateşte karnabaharlar yumuşayana kadar pişirin.