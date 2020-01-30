Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır?
Karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. Bu kadar faydalı olan karnabahar sebzesinin yemeği de kendisi kadar faydalı. Karnabahar yemeği tarifi evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek tarifi. Eğer karnabahar yemeği tarifi arıyor yada karnabahar yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "karnabahar yemeği tarifi, karnabahar yemeği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
30 Ocak 2020, Perşembe 12:09 Son Güncelleme:
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Karnabahar sebzesi kadar karnabahar yemeği tarifi de oldukça faydalıdır. Lezzetli karnabahar yemeği tarifi evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer karnabahar yemeği tarifi arıyor yada karnabahar yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "karnabahar yemeği tarifi, karnabahar yemeği nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Karnabahar yemeği tarifi
Karnabahar yemeği malzemeleri
- 500 gram karnabahar
- 1 adet havuç
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Karnabahar yemeği yapılışı
Yemek tenceresine yağı koyun ve üzerine yemeklik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Soyup, halka halka doğranmış havuçları ilave edin ve bir kaç dakika daha kavurun. Salçayı ilave edin. Salça da kavrulduktan sonra temizleyip dallarına ayırdığınız karnabaharları ve nohutu tencereye ilave edin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerini örtecek kadar sıcak su ilave ederek kısık ateşte karnabaharlar yumuşayana kadar pişirin.